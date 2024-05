SERIE A | Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni della gara

Per l'ultima volta in questa stagione, torna in campo la Lazio. I biancocelesti, reduci dall'1-1 in casa dell'Inter nell'ultimo turno, questa sera chiuderanno il campionato di Serie A allo Stadio Olimpico di Roma affrontando il Sassuolo. La squadra di Tudor vuole mettere al sicuro il settimo posto (serve un punto), ovvero la partecipazione alla prossima Europa League. I neroverdi invece arrivano nella Capitale già sicuri della retrocessione in Serie B.

Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni

In vista della gara tra biancocelesti e neroverdi, in programma questa sera alle ore 20:45, valevole per la 38° ed ultima giornata del campionato di Serie A, ecco le probabili formazioni:

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila; Hysaj, Vecino, Rovella, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos.

Allenatore: Igor Tudor.

SASSUOLO (3-5-2): Cragno; Ferrari, Kumbulla, Viti; Toljan, Lipani, Obiang, Thorstvedt, Doig; Laurientè, Pinamonti.

Allenatore: Davide Ballardini