Lazio-Porto: il dato sui spettatori presenti al match

Tornano le serate europee in casa Lazio. Domani sera ore 21.00 arriva il Porto allo stadio Olimpico di Roma. I capitolini sono sulle ali dell'entusiasmo, vengono da una serie di prestazioni vincenti e convincenti. In campionato l'ultimo successo è quello di lunedì sera contro il Cagliari mentre in Europa l'ultima partita, vinta anche, è quella in trasferta col Twente che ha visto i biancocelesti vincere per 0-2. Ora sotto con il Porto, gli uomini di Marco Baroni saranno protagonisti di tanto turn over e in queste ore arrivano aggiornamenti per la situazione spalti e tifosi presenti.

Le presenze sugli spalti dell'Olimpico

La Lazio ospita il Porto di Vitor Bruno. Per la gara saranno chiusi i settori 48 e 49 dello Stadio Olimpico, ovvero quelli da cui la Uefa aveva ravvisato cori razzisti e discriminatori lo scorso 3 ottobre contro il Nizza. Per questo la società biancoceleste, attraverso un comunicato, ha dato la possibilità agli abbonati in quella parte del settore di andare comunque a seguire la partita. Il dato dei presenti contro il Porto, comunque, ammonta a circa 31mila tifosi ( 20mila abbonati e 11mila biglietti venduti ).

Come acquistare il biglietto per Lazio-Porto

Ci sono due modalità: acquistare a un euro ( cifra simbolica ) un biglietto di ingresso valido per Curva Nord e Distinti Nord ( fino a esaurimento posti ) oppure comprarne uno in altro settore dello stadio a un prezzo scontato. La UEFA, come riportato da Il Corriere dello Sport, non avrebbe apprezzato particolarmente l'iniziativa.