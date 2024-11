Il Messaggero | Biglietti agli abbonati dei settori chiusi, Uefa infastidita e pronta al pugno duro

Attenzione Lazio: la Uefa ha gli occhi puntati sulla partita di domani sera (ore 21) contro il Porto. Lo scorso 10 ottobre, il Comitato Arbitrale dell'organismo europeo aveva deciso la chiusura parziale della Curva Nord (gate 48 e 49) per due partite, una da scontare immediatamente e la seconda (la prossima partita in casa contro il Ludogorets) sospesa per un anno, con il rischio di applicazione immediata in caso di nuovi incidenti. Questo provvedimento arriva dopo gli eventi del 3 ottobre contro il Nizza, durante la seconda giornata di Europa League, in cui alcuni tifosi biancocelesti sarebbero stati coinvolti nel lancio di oggetti, petardi, fumogeni e in presunti cori e saluti di matrice fascista e razzista, come riportato nel comunicato ufficiale.

La risposta della Lazio

Pur non avendo contestato la decisione, poiché la Uefa dispone di riprese video degli episodi incriminati, ieri la Lazio ha deciso di offrire un’alternativa agli abbonati dei gate 48 e 49 per consentire loro di assistere comunque alla partita contro il Porto. Gli abbonati possono ottenere, al costo simbolico di un euro, un biglietto per i settori curva nord e distinti nord (fino a esaurimento posti), oppure acquistare un biglietto per altri settori dello stadio con un piccolo sovrapprezzo (ad esempio, 12 euro per la Tevere e 24 euro per la Montemario), per coprire la differenza rispetto all'abbonamento. Questa soluzione, legalmente valida, mira a evitare richieste di rimborso da parte degli abbonati dei settori chiusi, ma la Uefa non ha gradito l'iniziativa. Pertanto, se domani sera dovessero verificarsi incidenti o cori inappropriati, l'organismo europeo potrebbe applicare sanzioni drastiche, come la chiusura dell'intero Stadio Olimpico per più di un turno.

Designazione dell'arbitro

Per la partita è stato designato l'arbitro bulgaro Georgi Kabakov. Kabakov ha una lunga esperienza in Europa League, anche se non è mai andato oltre i sedicesimi di finale e ha una certa propensione a estrarre cartellini. Nei suoi precedenti con squadre italiane ha arbitrato la Roma due volte: il 20 febbraio 2020 nella vittoria per 1-0 contro il Gent e il 26 settembre scorso nell'incontro terminato 1-1 contro l'Athletic Bilbao.

4o