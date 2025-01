La trattativa con il Chelsea per Casadei è alle fasi finali: gli aggiornamenti

La Lazio esce vincente anche dalla settima giornata di Europa League, il Real Sociedad è stato battuto per 3-1. Baroni ha preparato in maniera ottima la gara viste le caratteristiche della squadra spagnola, l’espulsione ha sicuramente messo in discesa la gara. Arrivano buone notizie anche sul calciomercato: Fabrizio Romano ha dato un aggiornamento sulla trattativa che porterebbe Cesare Casadei nella Capitale.

La Lazio si avvicina a Casadei

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Lazio resta fiduciosa di concludere l’affare dopo l’offerta inviata due giorni fa di 12 milioni più il 20% di rivendita. Le trattative con il Chelsea sono in fase finale, con il direttore Fabiani impegnato a concludere l’operazione e a siglare il contratto. Il rapporto di Fabiani con il Chelsea potrebbe rivelarsi fondamentale per procedere e ottenere la firma.

Le ultime di Pedullà

Anche l'espert di calciomercato Alfredo Pedullà si è espresso sulla trattativa per Casadei riportando l'offerta della Lazio che si aggira sui 12 milioni di euro con il 25% sulla futura rivendita in favore del Chelsea. Questo dovrebbe essere lo scatto decisivo della Lazio!

