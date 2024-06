Euro2024 | Niente sorprese: Spagna e Inghilterra si qualificano ai quarti di finale

Nessuna sorpresa per quanto riguarda gli ottavi di finale giocati oggi: passano le favorite, Spagna e Inghilterra. Eliminate rispettivamente Georgia e Slovacchia, con quest'ultima che fino all'ultimo respiro ha sperato di poter incredibilmente passare il turno contro i favoritissimi Three Lions in una partita al cardiopalma.

Depositphotos

Inghilterra-Slovacchia: che fatica per i Tre leoni, la risolvono i campioni

Inizia benissimo la Slovacchia, che porta a termine una prima frazione di gioco giocata in maniera perfetta. Il gol del solito Schranz porta in vantaggio i ragazzi di Calzona, che ci credono. Nessun tiro verso la porta concesso all'Inghilterra, copione che si ripeterà anche nel secondo tempo fino all'episodio chiave del match a pochi secondi dalla fine. Decisivo Bellingham: grazie a un super gol in acrobazia, la stella del Real Madrid pareggia i conti e manda la partita ai supplementari. Slovacchia beffata al 95'. Nei tempi supplementari, l'Inghilterra chiude la sfida sul 2-1 grazie a Kane, infrangendo così i sogni di gloria slovacchi. Ai quarti di finale sarà quindi Inghilterra-Svizzera.

Spagna-Gerogia: furie rosse scatenate, rifilati 4 gol in rimonta

Domino spagnolo per tutta la partita, nonostante il vantaggio iniziale dei georgiani: Le Normand commette un clamoroso autogol alla prima azione della Georgia, che passa incredibilmente in vantaggio. Dopo la rete fortuita, la Spagna ha preso il pallino del gioco in mano, facendo rintanare Kvara e compagni nella propria area. Rodri trova il pareggio sul finire del primo tempo, ma le reti successive di Fabian Ruiz, Nico Williams e Dani Olmo sono solo la conseguenza di un dominio totale da parte della Roja. Nonostante il super portiere Mamardashvili, che ha evitato un parziale peggiore sfornando diversi interventi provvidenziali, la Georgia non riesce a compiere il miracolo e si fa umiliare 4-1 da una Spagna che ora dovrà alzare il livello e sfidare la Germania ai quarti di finale.