Precampionato Lazio 2025: ecco dove vedere le amichevoli in tv e streaming

Con l’avvicinarsi della nuova stagione calcistica, cresce l’interesse dei tifosi per il precampionato della S.S. Lazio, che rappresenta un banco di prova importante per valutare lo stato di forma della squadra e il lavoro già svolto in queste prime settimane di mister Sarri, impegnato nel suo secondo mandato.

Dove poter vedere le amichevoli? L’annuncio di DAZN

Come annunciato in data odierna, in vista dell'inizio del campionato di Serie A, sarà possibile seguire tutte le amichevoli estive dei biancocelesti in esclusiva su DAZN, la piattaforma di streaming che si conferma punto di riferimento per la trasmissione del grande calcio. L’accordo tra la società capitolina e DAZN consentirà ai sostenitori laziali, e agli appassionati di calcio in generale, di assistere in diretta agli impegni estivi della squadra, a partire dall’amichevole contro il Galatasaray di inizio agosto. Un’occasione per osservare da vicino il lavoro svolto durante il ritiro, le scelte tecniche dello staff e la crescita della squadra verso la stagione 2025/2026. La programmazione delle amichevoli è stata resa disponibile negli scorsi giorni sulla piattaforma, con orari e dettagli di ciascun incontro. Per tutti i tifosi sarà, dunque, possibile accompagnare la squadra sin dalle prime battute della preparazione, vivendo da vicino l’emozione del ritorno in campo e alimentando l’attesa per l’inizio ufficiale della stagione.

Il programma delle amichevoli da poter vedere su Dazn

30 luglio 2025 – Fenerbahce vs. Lazio (Istanbul, Ülker Stadyumu), ore 19:30 locali

2 agosto 2025 – Galatasaray vs. Lazio (Istanbul, Rams Park Arena), ore 20:00 locali

9 agosto 2025 – Burnley vs. Lazio (Burnley, Turf Moor), ore 16:00 locali

16 agosto 2025 – Lazio vs. Atromitos (Rieti, Stadio Manlio Scopigno), ore 20:00 locali