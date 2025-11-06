ULTIM'ORA FIORENTINA: Vanoli sarà il nuovo allenatore

Per la Fiorentina inizia un nuovo cammino, insieme al suo nuovo allenatore: Paolo Vanoli. L'ex Torino prenderà il posto di Stefano Pioli, con il quale la squadra viola non ha avuto ottimi risultati. Inoltre, come richiesto dalla società della Fiorentina, Vanoli arriverà a Firenze già domattina.

Photo by Marco Luzzani/Getty Images via Onefootball

L'arrivo di Vanoli a Firenze

Come riporta Gianluca di Marzio sul proprio sito web, finito il match di Conference League - perdo 2-1 al 95' - la società della Fiorentina ha trovato un accordo totale con Paolo Vanoli, il quale ha trovato l'intesa con il Torino riguardo la risoluzione del contratto.

Vanoli sarà atteso a Firenze già domani e lo vedremo in panchina sin da subito: domenica, infatti, sarà lui a dirigere la squadra toscana contro il Genoa.

Il contratto

Tra Vanoli e la società viola l'accordo riguardo il contratto è il seguente: 8 mesi più opzione di rinnovo.

