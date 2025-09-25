Manfredini: "Lazio in un momento delicato. Da questa situazione si esce solo con…"

Sarà emergenza totale di formazione per la Lazio chiamata all'ostica trasferta di Marassi contro il Genoa. Dopo le espulsioni e gli infortuni nel derby, Sarri dovrà fare numerosi adattamenti per costruire uno scacchiere tattico che possa contrapporsi alle insidie di un Genoa, sì in difficoltà ma con comunque valori in rosa.

La sfida di Genova è delicata e per commentare la situazione che sta vivendo la Lazio è intervenuto Christian Manfredini.

Non direi che la Lazio sia in crisi, ma è un momento delicato. I motivi sono tanti, non mi aggrapperei all’alibi del mercato non fatto perché la squadra non è male. Non c’è solo quella componente, i problemi sono tanti, ma adesso bisogna tener botta, magari nella speranza di poter far mercato a gennaio. Non è una bellissima situazione, anche Sarri è venuto a conoscenza del tutto solo dopo la firma. Ha accettato la situazione e così come la squadra è chiamato ad andare oltre. Ci sono buoni giocatori, sarebbe importante non avere infortuni, ma la strada è ancora molto lunga.