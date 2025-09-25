La UEFA starebbe pensando di escludere Israele dalle competizioni

Dall'Inghilterra arriva una notizia che potrebbe sconvolgere le competizioni UEFA e FIFA nei prossimi mesi.

UEFA valuta esclusione di Israele dalle competizioni internazionali

Ceferin - Depositphotos

Arriva da uno dei più importanti quotidiani inglesi, il “Times”, la notizia che vedrebbe la UEFA valutare se escludere Israele da tutte le competizioni internazionali. Come riporta il tabloid inglese, infatti, la decisione è “attesa la prossima settimana. con la maggioranza dei membri favorevole” anche se al momento non ci sono ancora riunioni fissate in agenda.

Le conseguenze di questa decisione

La situazione rimane spinosa e delicata poiché verrebbero intaccate competizioni già iniziate ed i rapporti tra UEFA e FIFA, che organizza i Mondiali 2026. Tale decisioni della UEFA infatti porterebbe innanzitutto all'esclusione di Israele dalle qualificazioni ai mondiali, la selezione di Ran Ben Shimon come da calendario sfiderebbe la Nazionale italiana il prossimo 14 ottobre a Udine. Anche il Maccabi Tel Aviv sarebbe a rischio in Europa League con la squadra che verrebbe dunque esclusa. Il ministro israeliano dello Sport ha affermato di essere già al lavoro con il governo per impedire questa soluzione.