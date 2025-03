Lazio, Romagnoli segna e raggiunge un record personale

Romagnoli, ancora un gol pesante

Alessio Romagnoli continua a lasciare il segno. Il difensore della Lazio ha messo a segno un’altra rete fondamentale per la qualificazione ai quarti di Europa League, confermando il suo momento d’oro sotto porta. Per lui, questa stagione si sta rivelando speciale anche dal punto di vista realizzativo.

Record personale per il difensore biancoceleste

Secondo il Corriere dello Sport, Romagnoli ha raggiunto traguardi mai toccati prima: per la prima volta in carriera ha segnato 4 gol in una sola stagione considerando tutte le competizioni, e per la prima volta ha trovato la via della rete in tre partite consecutive. La sua pericolosità aerea è in continua crescita, e i tifosi sperano di vedere altri suoi gol decisivi.