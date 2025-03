Lazio imbattibile in casa: nove risultati utili in Europa

Qualificazione conquistata, striscia positiva confermata

Il pareggio per 1-1 ottenuto contro il Viktoria Plzen è bastato alla Lazio di Baroni per accedere al turno successivo di Europa League. Oltre al passaggio del turno, il risultato ha permesso ai biancocelesti di mantenere l’imbattibilità casalinga in Europa, che ora dura da ben 9 partite, con un bilancio di 6 vittorie e 3 pareggi.

Un record che mancava da oltre un decennio

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, per trovare una serie simile in campo europeo bisogna tornare al periodo tra ottobre 2012 e dicembre 2013. Anche in quella stagione, la Lazio riuscì a rimanere imbattuta per 9 gare consecutive all’Olimpico, con lo stesso bilancio di successi e pareggi. Un dato che conferma la solidità della squadra tra le mura amiche.