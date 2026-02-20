Lazio Women, le convocate per la sfida contro il Milan
Ecco l'elenco delle calciatrici che parteciperanno al match casalingo di domani
Domani alle ore 15.00 la Lazio Women è chiamata a giocare in casa contro il Milan. Dopo la buona prestazione portata a casa contro la Juventus, a Biella, le ragazze di Grassadonia provano a confermarsi. Contro le bianconere infatti è andata in scena una prova di grinta e carattere ottenendo un prezioso pareggio, per 0-0, contro una delle squadre più forti della competizione. Scopriamo insieme le convocate di domani pomeriggio nella gara tra biancocelesti e rossonere.
Le laziali convocate da Grassadonia
Portieri: Bacic, Durante, Karresmaa;
Difensori: Baltrip-Reyes, Cafferata, Connolly, D`Auria, Mancuso, Mesjasz, Oliviero;
Centrocampisti: Benoit, Cesarini, Goldoni, Martin Queralt, Monnecchi, Simonetti;
Attaccanti: Karczewska, Le Bihan , Piemonte, Visentin.
Martina Zanoli, Anna Marika Bergman Lundin e Antonietta Castiello proseguono il loro protocollo riabilitativo.
La classifica della serie A Women
Roma Women 33 pt
Inter Women 30 pt
Juventus Women 27 pt
Napoli Women 24 pt
Lazio Women 23 pt
Fiorentina Women 21 pt
Como Women 20 pt
Milan Women 20 pt
Sassuolo Women 12 pt
Ternana Women 10 pt
Parma Women 9 pt
Genoa Women 7 pt