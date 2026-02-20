Lazio Women, le convocate per la sfida contro il Milan

Domani alle ore 15.00 la Lazio Women è chiamata a giocare in casa contro il Milan. Dopo la buona prestazione portata a casa contro la Juventus, a Biella, le ragazze di Grassadonia provano a confermarsi. Contro le bianconere infatti è andata in scena una prova di grinta e carattere ottenendo un prezioso pareggio, per 0-0, contro una delle squadre più forti della competizione. Scopriamo insieme le convocate di domani pomeriggio nella gara tra biancocelesti e rossonere.

Le laziali convocate da Grassadonia

Portieri: Bacic, Durante, Karresmaa;

Difensori: Baltrip-Reyes, Cafferata, Connolly, D`Auria, Mancuso, Mesjasz, Oliviero;

Centrocampisti: Benoit, Cesarini, Goldoni, Martin Queralt, Monnecchi, Simonetti;

Attaccanti: Karczewska, Le Bihan , Piemonte, Visentin.

Martina Zanoli, Anna Marika Bergman Lundin e Antonietta Castiello proseguono il loro protocollo riabilitativo.

La classifica della serie A Women

Roma Women 33 pt

Inter Women 30 pt

Juventus Women 27 pt

Napoli Women 24 pt

Lazio Women 23 pt

Fiorentina Women 21 pt

Como Women 20 pt

Milan Women 20 pt

Sassuolo Women 12 pt

Ternana Women 10 pt

Parma Women 9 pt

Genoa Women 7 pt