Lazio, si avvicina la fase decisiva per Lorenzo Insigne: la situazione

Il Comandante ha già deciso, vuole Lorenzo Insigne alla Lazio e l'attaccante vuole riabbracciare il suo allenatore, non sembrerebbero esserci problemi se non fosse per il mercato bloccato, a causa dei tre parametri FIGC non rispettati. Se la situazione viene ristabilizzata e la Lazio potrà svolgere la campagna acquisti a gennaio, non sembrano esserci dubbi, Lorenzo Insigne potrà vestire la maglia biancoceleste.

Insigne-Lazio: la situazione

Ci sono vari indizi che fanno pensare ad uno sviluppo sulla situazione Insigne-Lazio, infatti, l'ex Napoli si trova a Roma da sabato e Claudio Lotito è rientrato a casa da Cortina, questa potrebbe essere soltanto una casualità o il segno di un avvicinamento tra la Società e il calciatore, che potrebbe venire ad aiutare le aquile a ritornare a volare. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'attaccante si troverebbe a Roma soltanto per questioni personali, tuttavia, secondo alcune voci starebbe cercando casa da circa due mesi, ma non solo, già a Cortina il gestore della squadra biancoceleste ha incontrato D'Amico, l'agente del calciatore. Sicuramente Insigne darebbe una grande mano alla rosa e potrebbe essere schierato dal Comandante in varie occasioni ma prima bisogna aspettare l'offerta ufficiale, che dovrebbe partire da 2 milioni di euro a stagione e un contratto di un anno più opzione, e, soprattutto, lo sblocco del mercato.

