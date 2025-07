Lazio, Basic verso la conferma: due tagli over in arrivo, Patric o Gigot a rischio

È il momento delle scelte difficili per la Lazio: tra gli over in rosa, due giocatori dovranno essere esclusi dalla lista dei 17 iscritti al campionato. Inizialmente sembravano a rischio Basic e uno tra Noslin e Cancellieri. Poi si è parlato di un possibile taglio tra i terzini, con Hysaj tra i candidati, e infine di Gigot, superato nelle gerarchie da Patric. Ma dopo oltre due settimane di ritiro, gli equilibri sono cambiati: Basic, a sorpresa, ha convinto Sarri. Il croato si è presentato bene e ora ha due motivi per sperare nella permanenza: il blocco del mercato e la Coppa d’Africa, che potrebbe privare la squadra di Belahyane e Dele-Bashiru. In questo scenario, Sarri potrebbe decidere di tenere Basic per non restare con pochi centrocampisti: solo Guendouzi, Cataldi, Rovella e Vecino resterebbero disponibili. Arrivato nel 2021, Basic aveva scelto la Lazio preferendola al Napoli, su spinta dello stesso Sarri, che però non lo ha mai realmente valorizzato. Negli ultimi test è stato impiegato anche come esterno sinistro, adattandosi alle esigenze. A gennaio scorso fu vicino al Sassuolo, ma il trasferimento saltò all’ultimo. Il Como ha poi dirottato Verdi al Sassuolo, lasciando Basic a Roma, dove Baroni lo aveva comunque inserito in lista.

Basic convince Sarri: cambia la lista degli over

Per quanto riguarda Gigot, la situazione si è fatta più complessa. Sembrava destinato alla cessione, diventato il quinto centrale in rosa, con Patric avanti nelle scelte. Il problema? Lo spagnolo si è infortunato di nuovo (stiramento di secondo grado), riaprendo il discorso sulla permanenza del francese. Gigot, fermo per problemi alla schiena, si era sentito messo da parte nonostante il recente riscatto da 4,2 milioni dall’Olympique Marsiglia. Una decisione dovrà arrivare entro l’esordio stagionale a Como, previsto tra poco più di venti giorni. Non si tratta solo della lista per la Serie A, ma anche di bilanci: servono cessioni tra gli esuberi (insieme a Fares e Kamenovic) e bisogna abbassare il monte stipendi, per rispettare il tetto dell’80% tra costi e ricavi. Se Basic dovesse rimanere, due tagli diventerebbero obbligatori. Oltre a Noslin e Cancellieri, non si esclude nemmeno l’ipotesi di lasciar fuori Patric, nonostante la fiducia di Sarri. Ma con il mercato bloccato e gennaio lontano, la Lazio non può permettersi errori: servono mosse precise per non rimanere scoperti in corsa.

Il caso Gigot: infortunio di Patric riapre lo scenario

La lista degli “over” prevede 17 slot, come riportato da Il Corriere dello Sport, di cui 4 riservati a calciatori cresciuti in Italia (Provedel, Romagnoli, Rovella, Zaccagni) e altri provenienti dal vivaio (Cataldi, Furlanetto, Renzetti). A oggi gli over sono 19, escludendo i giovani Belahyane (classe 2004) e Provstgaard (classe 2003). I due esclusi dovranno essere individuati al più presto.