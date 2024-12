Candreva cuore laziale: i figli vestono i colori biancocelesti

In passato ha scritto pagine importanti della Lazio. Ora, a 37 anni, è svincolato senza contratto dopo l'ultima esperienza alla Salernitana: Antonio Candreva, nonostante tutto, non è stato dimenticato dai tifosi biancocelesti. Arrivato a Roma nella finestra di mercato invernale del 2012, con l'aquila sul petto Antonio “turbo” Candreva ha totalizzato 45 gol, alcuni incredibili, e 43 assist in 192 presenze. La sua cessione all'Inter, avvenuta nel 2016, è rimasta indigesta a molti tifosi, considerando l'importanza del giocatore nella squadra capitolina: in quegli anni si è imposto quale simbolo della squadra, rientrando negli eroi del 26 maggio 2013, che in quella storica finale di Coppa Italia, vinta contro la Roma, fece conquistare un titolo storico alla Lazio, oltre che ad essere l'unico della sua carriera personale.

Candreva e quel ritorno alla Lazio mai avvenuto

Recentemente il suo nome, nonostante l'età, era tornato in auge in orbita biancoceleste: non è un segreto che Antonio tornerebbe volentieri a vestire la maglia della Lazio, la squadra che l'ha fatto esprimere al meglio in carriera.

Candreva, lo scatto social che fa impazzire i tifosi della Lazio

I colori biancocelesti gli sono rimasti dentro, così come testimonia lo scatto social pubblicato quest'oggi che immortala i figli, Romeo e Raul, che indossano la prima maglia da gara della Lazio della stagione in corso, rigorosamente personalizzate con il loro nome sulle spalle e il numero 87, lo stesso numero che per tantissime volte è corso sotto la Curva Nord dell'Olimpico per fare gridare di gioia i tifosi.

La foto pubblicata da Candreva: