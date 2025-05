A riposo alcuni big e Tavares ancora a parte: le ultime da Formello

Continua la marcia di avvicinamento della Lazio verso l'impegnativa trasferta di Milano contro l'Inter in programma domenica sera alle 20:45. Questa mattina la squadra di Baroni si è allenata all'interno del Centro Sportivo di Formello. Nota a margine erano presenti come ieri allenatori esterni a seguire gli allenamenti (ieri Fabregas ha testimoniato la sua presenza con una foto pubblicata insieme a Pedro).



Gli assenti

Baroni ha lasciato a riposo quest'oggi alcune frecce al proprio arco come Isaksen, Pedro, Zaccagni e Pellegrini, oltre al solito lungodegente Patric. Il capitano biancoceleste ed il terzino italiano dovranno guardare la partita di San Siro da casa, motivo per cui Baroni sta optando er fargli tirare un po' il fiato dopo un periodo di presenze e stress continuo.



Differenziato per Tavares, domani le prove tattiche

Come ieri prosegue il lavoro differenziato per Nuno Tavares, è ancora in dubbio a questo punto la sua disponibilità contro la squadra di Simone Inzaghi, decisive saranno le prossime sedute di allenamento. Lo staff tecnico e Baroni da domani probabilmente inizieranno a preparare le prove tattiche anti-Inter in quella che sarà una partita decisiva tanto per la Lazio quanto per l'Inter.