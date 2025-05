Lazio Women, Antonietta Castiello: "Soddisfatta di quello che abbiamo fatto"

Oggi, 5 maggio 2025, durante l'evento "Frecciarossa Game on 2025 - Women in Sport", hanno parlato molte personalità del mondo del calcio femminile, tra cui la centrocampista (e capitano) della Lazio Women: Antonietta Castiello.

Sono molto contenta delle parole del mister, anche perché le ha dette a me personalmente. E' stata la prima stagione che ho subito in panchina e proprio così sono cresciuta molto a livello caratteriale e di gruppo: non potevo pensare solo a me stessa, davo tutto il mio appoggio alle compagne.