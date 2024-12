Premio Marta 2024, Moraca: "La nomination è stata una grandissima emozione. Il goal? Istinto puro"

Giusy Moraca è stata intervistata in esclusiva da FIFA per parlare della nomination ricevuta per il Premio Marta 2024. La trequartista della Lazio femminile è l'unica giocatrice italiana nominata a questo premio così importante nel panorama del calcio femminile. A metà ottobre del 2023 la numero 10 di Grassadonia ha segnato una doppietta decisiva contro il Bologna nella Serie B femminile: prima un rigore al 25' poi un gol stratosferico due minuti dopo, al 27' con il mancino da fuori area, che le ha permesso di essere nominata tra i goal più spettacolari della scorsa stagione. Nella stagione passata la Moraca è stata fondamentale per la promozione delle biancocelesti in Serie A con 15 gol segnati in 27 partite giocate. Di seguito l'intervista in esclusiva di Giusy Moraca a FIFA.

Qual è stata la sua reazione alla nomination per Premio Marta 2024?

Ho provato tanta emozione e sorpresa. Il pensiero di essere tra le candidate per un premio così blasonato, con molte calciatrici fortissime, mi ha mi ha molto stupito. È stato inaspettato. Questo gol ha fatto il giro del mondo ma non mi sarei mai aspettata di poter ricevere una nomination così. È stata una grandissima emozione.

Ci vuoi raccontare il gol?

Per me è stato tutto molto automatico, quando gioco, agisco d'istinto. Tentavo di fare un pallonetto per smarcare le mie compagne in area di rigore. Un difensore del Bologna ha respinto il pallone di testa, per cui la palla è arrivata nuovamente verso di me. C'era una giocatrice avversaria davanti, ma in modo istintivo, ho fatto un sombrero col destro e l'ho colpita al volo col sinistro. Sono stata fortunata e brava.

Avrebbe mai pensato che questo goal avrebbe fatto il giro del mondo?

Che fosse stata una prodezza l'ho capito da subito, infatti sono corsa ad abbracciare tutta la panchina come anche il nostro allenatore, ma non avrei mai pensato che questo gol avrebbe fatto il giro del mondo. Sono una ragazza molto semplice, per me giocare a calcio mi rende entusiasta e gioiosa. Inoltre sono anche molto timida, per cui stare tutti questi riflettori mi mette un po' a disagio.

Il premio si chiama Marta come una calciatrice che è stata anche lei nominata, cosa rappresenta nel calcio femminile Marta?

È un mito per tutte le giocatrici ad ogni livello. È un esempio di leadership e professionalità, una fuoriclasse, non mi stupisce che giochi a livelli così alti anche a 38 anni.

C'è stato un goal in lista tra i nominati di un'altra giocatrice, che ha apprezzato

Alcuni goal sono davvero strepitosi, quello di mi ha davvero impressionato è la rete di Nina Matejić in Serbia-Inghilterra, anche per il fatto che ha una visione di gioco e tecnica da potenziare fuoriclasse, considerando il fatto anche che sia molto giovane.

Cosa rappresenta la Lazio per lei?

Il fatto di avere origini napoletane mi rende capace di sentire molto le squadre per cui indosso la maglia. Mi hanno spesso fatto notare che in due squadre ho giocato fuori da casa, alla Lazio e al Sassuolo, ma ad oggi Formello e la Lazio sono diventati la mia casa. IPA

La disciplina del Futsal femminile ha influenzato la sua carriera da calciatrice?

La Futsal mi ha insegnato tanto, per esempio la tecnica e la velocità di pensiero sono fattori molto importanti, ma la l'emozione del calcio a undici non lo cambierei con nient'altro.

I suoi obiettivi stagionali? Sogna la Nazionale Italiana?

Il mio principale scopo è di aiutare il più possibile la Lazio per vincere. Purtroppo le prestazioni sono buone, ma raccogliamo poco. È arrivato il momento di cambiare la tendenza e spero di poter contribuire. Per quanto riguarda la nazionale, tutti i sognano di indossare la maglia che rappresenti il proprio paese, il commissario tecnico della nazionale italiana, Soncin, ha dimostrato che può dare a qualsiasi giocatrice una possibilità, purché la conquista sul campo. Sarà uno step che prevede molto sacrificio, sudore e tanto lavoro, ma io gioco con con gioia, per cui questo non mi pesa. Sognare è lecito per tutti.

Il goal della numero 10