Alle 18 i biancocelesti in campo: probabili formazioni di Sassuolo-Lazio

Vigilia di Sassuolo-Lazio con gli uomini di Maurizio Sarri che questa mattina hanno svolto la rifinitura sul campo del Centro Sportivo di Formello ieri. In conferenza stampa, tenutasi alle ore 12:00, il tecnico biancoceleste si è mostrato piuttosto schietto riguardo alle condizioni della squadra, ammettendo una certa preoccupazione per le notizie provenienti dall'infermeria. Vecino non è ancora al 100%, mentre Patric, Gigot e Lazzari resteranno ai box. A questi si aggiunge anche Isaksen, apparso ancora indietro di condizione, oltre a diversi giocatori rientrati non al meglio dagli impegni con le rispettive nazionali.

Reparto per reparto…

Tra i pali, la gerarchia sembra chiara: Provedel sarà titolare, anche se Sarri ha voluto ribadire che ogni settimana tutti i giocatori, portieri compresi, devono guadagnarsi il posto in campo. In difesa, la fascia destra sarà affidata ad Adam Marusic, complice anche l’assenza di Lazzari, mentre al centro torna Romagnoli dal primo minuto accanto a Gila. A sinistra spazio a Nuno Tavares, chiamato a un compito complicato: contenere Domenico Berardi. In mezzo al campo, Danilo Cataldi sarà il regista titolare vista la condizione non ottimale di Rovella. Guendouzi è considerato inamovibile, mentre l’ultima maglia da titolare se la giocano Dele-Bashiru e Belahyane, con il primo leggermente favorito sull’ex Verona. Conferme in attacco: Sarri si affida ancora al tridente visto nelle prime due giornate di campionato, con Cancellieri sulla destra, Castellanos centravanti e capitan Zaccagni sul versante sinistro.

