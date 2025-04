Presentata una grafica con il calendario in vista Champions League: assente una squadra

Ancora poche giornate e si scoprirà il destino delle squadre del Campionato di Serie A, alcune dovranno retrocedere in Serie B ed altre potranno accedere alle Coppe, come Conference, Europa e Champions League. La Gazzetta dello Sport, dato che il Campionato e si avvicina al termine, ha presentato una grafica con il calendario in vista Champions, tuttavia, nel prospetto manca la Lazio.

Serie A: le squadre in lotta per la Champions

Sembra non esserci nessun dubbio sul destino dell'Inter e del Napoli in Champions League, infatti, le due squadre sono rispettivamente a 71 e 68 punti e non sono intenzionate accedere il loro posto. L'Atalanta, invece, si trovava a 61 punti, soltanto due di distacco dalla Juventus, mentre il Bologna, la Lazio e la Roma, a 57, 56 e 54 punti, continuano ancora a lottare sperando di riuscire a classificarsi per la massima competizione europea. Anche la Fiorentina e il Milan ci provano, tuttavia, i due club si trovano a 4 e 6 punti distacco dal quarto posto. Ci sono ancora sei partite da giocare e la classifica di Serie A può ancora subire cambiamenti, le squadre possano ancora sperare in un posto Champions.

Champions League: le partite dei quarti di finale

Ieri sera sono state rivelate le prime due squadre che sono riuscite ad accedere alle semifinali di Champions, infatti, nonostante la sconfitta sia del Paris Saint-Germain contro l'Aston Villa sia del club spagnolo in Borussia Dortmund-Barcellona, le due big si sono classificate per la fase successiva della massima competizione europea. Stasera si disputeranno gli ultimi due scontri, infatti, alle ore 21:00 l'Inter scenderà in campo contro il Bayern Monaco, mentre il Real Madrid proverà a rimontare l'Arsenal, missione molto difficile dato che il girone d'andata era terminato 3-0 per gli inglesi.