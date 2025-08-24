Como-Lazio, Fabregas: "Sarri? Ho un buon rapporto con lui, è una persona speciale"
Le dichiarazioni del tecnico del Como in vista della sfida casalinga contro la Lazio
Fabregas - IPA
Nel pre partita di Como-Lazio, mister Fabregas ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sul suo rapporto con Maurizio Sarri, con cui si era incrociato ai tempi del Chelsea quando vestiva la maglia dei Blues.
Fabregas su Sarri
Cosa ho scritto di Sarri sul quaderno in cui ho segnato le idee dei mister con cui ho giocato? La sua idea di calcio, tutto molto studiato.
Prosegue il tecnico
Fare la stessa cosa, molto strutturata e studiato. Ho un buon rapporto, mi sembra una persona di calcio. È una persona speciale.