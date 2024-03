Il Bayern pareggia col Friburgo e punta la Lazio, Musiala: "Contro la Lazio creeremo occasioni e saremo al massimo..."

Ieri il Bayern Monaco, nella sfida che apriva la 24° giornata della Bundesliga, ha pareggiato per 2-2 sul campo del Friburgo. Per la squadra bavarese sono andati a segno Tel al 35' e Musiala al 75'. Con il pareggio la squadra di Tuchel vede ancora più allontanarsi la prima posizione in campionato, ancora fermamente occupata dall'ineccepibile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

Anche la Lazio sul proprio sito ufficiale ha ricordato il pareggio di ieri, che hanno giocato in contemporanea con i biancococelesti:

"Venerdì in campo anche per il Bayern Monaco. I tedeschi, prossimi avversari della Lazio martedì nel ritorno degli ottavi di UEFA Champions League, hanno pareggiato 2-2 in casa del Friburgo, nonostante i gol di Tel e Musiala. La squadra di Tuchel sale a 54 punti in Bundesliga, alle spalle della capolista Bayer Leverkusen."

Al termine della partita, alcuni protagonisti del Bayern Monaco tra cui Musiala e il Direttore Sportivo bavarese. Freund hanno commentato il match appena giocato e si sono anche subito proiettati alla sfida decisiva di martedì contro la Lazio.

Queste le parole del D.S. dei bavaresi Christoph Freund:

"Friburgo? Siamo delusi, ovviamente, perché volevamo davvero vincere la partita. È un risultato non soddisfacente, abbiamo perso due punti. La prima mezz'ora non è stata buona, è stata deludente. Abbiamo creato occasioni nel secondo tempo. Bisogna riflettere su questo ed essere più costanti. Analizzeremo la partita ma c'è poco tempo. Martedì abbiamo una partita molto importante contro la Lazio, dobbiamo essere forti dal primo minuto. Abbiamo 90 minuti per ribaltare la situazione e vogliamo assolutamente farlo".

Queste, invece, le parole del gioiellino del Bayern Monaco, Musiala: