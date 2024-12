WOMEN | Serie A, Lazio-Milan: scelto il direttore di gara

Archiviata la pesante sconfitta contro la Juventus di Massimiliano Canzi allo Stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora di Biella, terminata per 3-2, la Lazio per la tredicesima giornata di Serie A torna a casa per ospitare allo Stadio Mirko Fersini di Formello la gara di ritorno contro il Milan. Contro le bianconere la Lazio femminile ha subito la settima sconfitta da inizio campionato in una sfida in cui le biancocelesti hanno fornito un'ottima prestazione, trovando anche i due goal del pareggio con Le Bihan e Visentin, successivi all'iniziale raddoppio della squadra di Canzi: le aquilotte hanno incassato negli ultimi minuti di recupero, come spesso è accaduto, la rete del 3-2 per la definitiva rimonta bianconera. Nel frattempo l'AIA ha reso nota la composizione arbitrale per la sfida tra la squadra di Gianluca Grassadonia e di Suzanne Bakker.

La designazione arbitrale

L'AIA ha affidato la direzione della gara Fiorentina-Lazio femminile a Filippo Colaninno della sezione di Nola, coadiuvato dagli assistenti Elia Tini Brunozzi di Foligno e Vincenzo Marra di Agropoli. Il quarto ufficiale sarà Stefano Bogo della sezione di Oristano.

Milan-Lazio: la gara d'andata

Nella gara d'andata dello scorso 29 settembre allo Stadio Vismara di Milano, la squadra di Gianluca Grassadonia, tecnico biancoceleste, ha subito la seconda sconfitta in Serie A contro un Milan per la quarta giornata di campionato, terminata per 2-1 a favore delle rossonere di Bakker, grazie ai goal di Piga al 45' e Karczewska all'81' per il Milan e di Noemi Visentin al 43' per le biancocelesti.