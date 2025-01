Lazio-Como, Baroni nel pre: "Contro i lariani sarà un gara insidiosa. Il derby..."

A pochi minuti dal fischio d'inizio per la gara tra Lazio e Como, valevole per la ventesima giornata di Serie A, il tecnico biancoceleste, Marco Baroni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali della società e a Dazn.

In questo momento rimane addosso il dolore e ce lo porteremo avanti, soprattutto per i nostri tifosi. Adesso siamo consapevoli anche che c'è bisogno di guardare questa partita perché è una gara insidiosa. Con la squadra abbiamo parlato e lavorato anche se ci sono stati pochi giorni, ma nonostante qualche assenza ho piena fiducia nei miei ragazzi, in quelli che andranno in campo e in quelli che potranno subentrare.

È un ragazzo che come ho sempre detto ha un grande potenziale e sta crescendo, nella gara di oggi non dovrà giocare in ampiezza, ma stasera giocherà in un modo che lui conosce e che abbiamo provato in settimana. La cosa importante è che non dovrà snaturarsi. Oggi è molto importante, sarà fondamentale la compattezza nei reparti perché giochiamo contro una squadra che ha una forte identità e dobbiamo assolutamente mantenere le distanze in campo tra i giocatori.