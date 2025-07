Lazio, Sarri riparte da un alleato in attacco: il Taty sogna in grande per l’anno prossimo

Sari potrà contare su un grandissimo alleato per la costruzione della sua nuova Lazio: si tratta del Taty Castellanos. L’argentino in biancoceleste si trova benissimo (lo ha ribadito in un’intervista rilasciata qualche giorno fa ad un quotidiano del suo paese) e non vede l’ora di ripartire. Nonostante il mercato bloccato, l’attaccante ha in mente soltanto l’obiettivo di continuare a crescere e fare bene, è sicuro che la Lazio sia il posto migliore dove continuare a inseguire questi traguardi, a maggior ragione seguendo i dettami di Sarri, allenatore con cui ha già avuto modo di lavorare nella sua prima stagione italiana. Con Baroni il Taty si era trovato molto bene, ma sa che Mau può rappresentare uno stimolo importante per lui.

Il grande sogno del Taty

Castellanos non vedo l’ora di ricominciare e, durante le sue ferie inserisce sedute quotidiane di allenamento per tenersi in forma e presentarsi in ritiro pronto per una grande stagione, annata che lui ritiene una delle più importanti della sua carriera. Infatti, questa sarà la stagione che si chiuderà con il Mondiale americano al quale Castellanos sogna di partecipare con la maglia dell’Argentina. Non è un obiettivo impossibile, ma neanche così semplice da realizzare, visto la terribile concorrenza con cui l’argentino dovrà fare i conti. Oltretutto, nel corso dell’ultima stagione, il Taty è entrato a far parte del giro dell‘Albiceleste, debuttando e poi giocando un’altra partita, a differenza di molti altri forti argentini che non sono riusciti ad avvicinarsi alla Nazionale. Però, il ct Scaloni, nelle ultime due finestre stagionali riservate alle rappresentative, non lo ha chiamato. Anche se in quella di marzo, Taty era infortunato, a giugno avrebbe potuto esserci. Invece, dopo essere stato pre convocato dall’allenatore, non è stato più chiamato. Comunque sia, il centravanti biancoceleste avrà un’intera annata a disposizione per convincere il c.t. a puntare ancora su di lui, l’allenatore lo stima moltissimo ed è assolutamente ben disposto nei suoi confronti. La motivazione del Taty, quindi, lo renderà un alleato prezioso di Sarri di tutta la Lazio.

