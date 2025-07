Lazio, Lotito stringe i conti: il piano dei tagli per ridurre il monte ingaggi

Lotito sembra essersi arreso a rispettare il blocco di mercato, riportando sotto la soglia dell’80% il rapporto tra monte ingaggi e ricavi della nuova stagione. Aldilà dei suoi obiettivi, il quadro chiaro dei conti avverrà il 30 settembre.da qui la prima cessione dei sacrificabili o degli recuperi con l’obiettivo di portare alla lista di 30 giocatori sotto contratto a 23 (tre portieri).

La riduzione dell’organico

Il primo a partire, nella lista dei sacrificabili o degli esuberi, è stato Tchaouna, portando 15 milioni nelle casse della Lazio e un risparmio di ingaggio da 1,6 milioni lordi. La sua cessione è stata ufficializzata ieri a titolo definitivo e conta anche un 10% di rivendita che spetta proprio ai biancocelesti. Adesso, in uscita, restano Basic, Fares e Kamenović, tutti in scadenza nel 2026. I loro ingaggi pesano, anche perché i tre giocatori hanno un solo anno di contratto, se non si riuscirà a cedere risparmiando sullo stipendio non resterà che l’opzione di tentare un accordo per liberarli. Lotito non ha mai aperto a questa soluzione, ma potrebbe rappresentare l’unica via, sempre che i giocatori accettino. Il 30 giugno sono arrivati a termine nei contratti di Akpa Akpa Akpro e Andre Anderson, dopo rispettivamente 5 e 7 anni. Anche quello di Castrovilli, partito da gennaio. Cancellieri e , invece, andranno in ritiro e per loro c’è un’ipotesi di poter restare.

Chi altro partirà?

Come riporta Il Corriere dello Sport, tra i giocatori attualmente in rosa e destinati a lasciare la squadra c’è il giovane Noslin. La seconda partenza sarà decisa in base alla situazione economica della società, in particolare riguardo al monte ingaggi, e alle scelte tattiche di Sarri per il centrocampo. Il tecnico dispone già di cinque mediani, ma ne vorrebbe un altro come vice Guendouzi; in questo scenario, Cataldi potrebbe essere impiegato come mezzala.È stata ufficializzata anche la cessione di Marcos Antonio, che però rischiava di saltare: il giocatore resterà in prestito al San Paolo con obbligo di riscatto fissato a 4,2 milioni, operazione che si concretizzerà nel 2026. Tra le altre cessioni, si segnala il riscatto di Casale da parte del Bologna, completato a giugno. Il prestito oneroso ammontava a 1,5 milioni, mentre il riscatto è stato di 6,5 milioni. Sono state concluse anche alcune operazioni minori: Crespi è stato ceduto a titolo definitivo all’Avellino, mentre Milani è stato girato in prestito allo stesso club. Si sta, inoltre, lavorando per la cessione di Artistico allo Spezia, dopo il rientro dai prestiti a Juve Stabia e Cosenza. Infine, Diego Gonzales resterà in prestito all’Atlas fino a dicembre. Restano ancora da definire le situazioni di Sana Fernandes, Ruggeri e Bertini.