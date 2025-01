Esclusiva calciomercato, ag. Mosquera: "Non ha in mente altro. Vuole…"

La Lazio resta vigile sul mercato, dopo aver ufficializzato pochi giorni fa Arijon Ibrahimovic, Lotito ed il Direttore Sportivo Fabiani vogliono regalare a Baroni calciatori utili per compiere un grande girone di ritorno dove la Lazio sarà impegnata su tre fronti, i quali stanno entrando nelle battute finali e decisive. Mancano ancora poco più di due settimane alla chiusura del calciomercato invernale con le celebri porte che quest'anno si chiuderanno il 3 febbraio a mezzanotte, sino a quel tempo ogni trattativa può ancora sperare di essere formalizzata e conclusa.

Il calciomercato della Lazio

Sono tante le piste che sta seguendo la Lazio, in Italia e all'estero, da Fazzini a Belahyane passando per Casadei, l'intenzione è chiara: si vuole portare un nuovo centrocampista a Formello per aumentare le rotazioni in mediana. In estate il diktat è stato chiaro: rinnovamento e tutti i profili sinora sondati vanno in questa direzione, ma non ci si vuole limitare solo ad un centrocampista.

La Lazio, infatti, non mira solo a rinforzare il centrocampo ma sta visionando anche alcuni difensori per dare nuove energie al reparto arretrato. Il nome uscito questa mattina è quello di Cristhian Mosquera, difensore classe 2004 in forza al Valencia. Come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, l'agente del calciatore, Sergio Barila, ha parlato così sulla situazione del suo assistito.

Le parole di Sergio Barila, agente di Mosquera: