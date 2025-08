Sarri riparte dai suoi leader: Romagnoli, Guendouzi e Zaccagni colonne della nuova Lazio

Le certezze sono fondamentali quando si parte per una nuova avventura, come quella di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, impegnato nel suo secondo mandato in biancoceleste che dovrà affrontare con la stessa determinazione e passione del primo che lo ha portato, nella stagione 2022-2023, a raggiungere uno storico secondo posto in campionato.

I riferimenti di Sarri

Come riporta La Gazzetta dello Sport, in un’estate complicata dal punto di vista delle aspirazioni e delle ambizioni il Comandante ha bisogno di affidarsi ad alcune figure di riferimento che può trovare all’interno dell’organico biancoceleste: Romagnoli (per la difesa), Guendouzi (per il centrocampo) e Zaccagni (per l’attacco). Gli uomini attorno ai quali sta edificando la squadra sono proprio loro, i leader della formazione biancoceleste e anche una sorta di allenatori in campo per conto di Sarri. Sarà difficile vedere una squadra senza quei tre elementi nella stagione appena iniziata, il tecnico si fida ciecamente di loro e gode della loro rispettiva fiducia al punto che due su tre (Romagnoli e Guendouzi) hanno messo da parte i propositi di ricambiare squadra nel momento in cui è stato certo il ritorno del mister toscano.

Continua nella prossima pagina