Lazio-Bologna, Lazzari a LSC: “Orgoglioso del gruppo. Mi manca lo step…”

Al termine di Lazio-Bologna, Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di LSC. Queste le sue dichiarazioni



Diciamo che era una partita trappola, il Bologna è una grande squadra. In parità numerica abbiamo approcciato da grande squadra, abbiamo dominato la prima mezz’ora. Loro hanno occupato bene gli spazi. Il mister ci ha detto di non avere ansia di trovare il gol, siamo stati bravi e intelligenti. Siamo stati bravi nelle preventive, siamo riusciti a sbloccarla e da lì è stata più facile. A me manca lo step sull‘ultimo passaggio, sono felice ma so che ci sono tanti aspetti dove devo migliorare. Ogni giorno lavoriamo sui punti deboli, sono orgoglioso del lavoro del gruppo. Sicuramente il mister è stato bravo a creare un grande gruppo, coinvolge tutti.. anche chi entra dà sempre il massimo e lo stiamo vedendo. Si è creato un grande gruppo, siamo soddisfatti ma il cammino è lungo sia in Italia che in Europa. Avendo cinque cambi a disposizione, le partite vengono decise da chi entra dalla panchina. Quest‘anno abbiamo una rosa lunga e giovane, possiamo crescere ancora. Sono stati presi giocatori giovani e ci vuole ancora del tempo.