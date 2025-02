Isaksen a prendersi la Lazio: l'ala è pronta a volare

Poco più di 48 ore e lo stadio Olimpico diventerà la cornice per il big match tra Lazio e Napoli. I capitolini hanno un'arma in più sulla fascia, un giocatore che fino a un mese fa alternava buone prestazioni ad altre deludenti: Gustav Isaksen. L'esterno sembra stia trovando la sua continuità con le ultime uscite particolarmente positive. L'allenatore Marco Baroni può contare su di lui come spina nel fianco per mettere in difficoltà l'armata di Antonio Conte.

I numeri di Isaksen nell'ultimo match col Monza

Le statistiche confermano la crescita di Gustav Isaksen. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta gli importanti numeri dell'esterno danese, dati impressionanti raccolti nel dettaglio nell'ultima sfida tra Lazio e Monza.

Contro i brianzoli il calciatore in 66 minuti ha tentato 2 volte la conclusione, toccato 45 palloni, effettuato 3 passaggi chiave e completato positivamente l'84% dei 21 passaggi effettuati. Sono 5 i tocchi in area avversaria (solo Zaccagni e Castellanos a 7 hanno fatto meglio), 20 palloni giocati in avanti e andati a buon fine, 3 recuperi completati e il maggior numero di dribbling tentati (3). Isaksen ha registrato la quinta miglior velocità media in campo (19.645 km/h) ed è suo il quarto scatto più veloce (28.076 km/h).

Isaksen già decisivo con il Napoli

Il calciatore danese è stato uomo match nella complicata sfida del Maradona. Era l'8 dicembre, 15sima giornata, i capitolini giocarono una partita intelligente tatticamente, molto attenta in fase difensiva e pronta a spezzare ogni manovra del Napoli sul nascere, sulla linea del centrocampo.

Le ripartenze poi a far male alla squadra di Antonio Conte. Proprio su una di queste è arrivato il gol che ha deciso il match. La difesa napoletana si apre e la Lazio approfitta con un lancio millimetrico di Noslin sui piedi di Isaksen che ha controllato in modo magistrale pennellando un sinistro preciso sui cui Meret non ha potuto far nulla.