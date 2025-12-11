Mercato, Tavares dà il via libera per il trasferimento in Arabia
Non solo le entrate, la società biancoceleste dovrà far fronte anche alle possibile uscite
Con il mercato di gennaio alle porte, la Lazio dovrà gestire non solo le operazioni in entrata, ma anche quelle in uscita. Tra i possibili partenti potrebbe esserci anche Nuno Tavares: il classe 2000, secondo quanto riportato da Il Messaggero, avrebbe accettato il trasferimento in un club arabo sulle sue tracce. A destare qualche perplessità in casa Lazio, però, è l’offerta proposta dagli emiri, ritenuta non congrua, soprattutto considerando che l’Arsenal detiene il 40% del cartellino del terzino.
Al posto del “treno” Nuno, Sarri avrebbe individuato in Aaron Martin del Genoa, e in Luca Netz del Borussia Monchengladbach i possibili sostituti.
Lazio, realtà diversa dalle dichiarazioni di facciata
Nonostante le dichiarazioni di facciata della dirigenza biancoceleste, la Lazio sarebbe disposta a cedere un big in caso di proposta faraonica, così da raggiungere i 25-30 milioni di plusvalenze necessari per il bilancio trimestrale di marzo, indispensabili per evitare un nuovo blocco totale del mercato previsto per giugno prossimo.
Non solo Tavares, anche il futuro di Marusic è in bilico
La situazione di Tavares resta quindi in bilico, così come quella di Adam Marusic. Lo scorso anno il montenegrino si aspettava un ritocco dello stipendio, che non è mai arrivato, e ora, a 33 anni, vorrebbe chiudere la carriera a Formello chiedendo un triennale. Nonostante le intenzioni del giocatore di rimanere, la società valuta da tempo Anton Gaaei dell’Ajax come possibile sostituto.