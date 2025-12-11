Coppa d'Africa, diramate le convocazioni: la scelta del Marocco su Belahyane

Uscita la lista dei convocati della Nazionale del Marocco: la decisione su Belahyane

Ginevra Sforza /
Belahyane

Al periodo già complesso che Reda Belahyane sta vivendo alla Lazio, complice il minutaggio limitato con Sarri, si aggiunge ora anche la mancata convocazione del Marocco in vista della prossima Coppa d’Africa. 

Belahyane non convocato per la Coppa d'Africa

Il classe 2004 non è compare infatti sulla lista dei convocati diramata dal CT Walid Regragui, che ha scelto di non includere il biancoceleste tra i protagonisti della prossima edizione della competizione.

I convocati

