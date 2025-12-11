Coppa d'Africa, diramate le convocazioni: la scelta del Marocco su Belahyane
Uscita la lista dei convocati della Nazionale del Marocco: la decisione su Belahyane
Al periodo già complesso che Reda Belahyane sta vivendo alla Lazio, complice il minutaggio limitato con Sarri, si aggiunge ora anche la mancata convocazione del Marocco in vista della prossima Coppa d’Africa.
Belahyane non convocato per la Coppa d'Africa
Il classe 2004 non è compare infatti sulla lista dei convocati diramata dal CT Walid Regragui, che ha scelto di non includere il biancoceleste tra i protagonisti della prossima edizione della competizione.