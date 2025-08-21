Lazio, Canigiani: "Sponsor? L'interesse delle aziende c'è. Sullo spoiler della terza maglia..."

Marco Canigiani, responsabile marketing e commerciale della squadra biancoceleste, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LaLazio.com riguardanti lo spoiler della terza maglia e i passi avanti che sta facendo la Società Lazio per la collaborazione con uno sponsor, infatti, come aveva riportato il Corriere dello Sport ad inizio agosto, la squadra dovrebbe essere entrata in contatto con delle aziende straniere del ramo tecnologico.

Le dichiarazioni di Marco Canigiani a LaLazio.com

La questione sponsor

Per quel che riguarda lo sponsor ci stiamo lavorando e accelerando, ma ci vuole un altro po' di tempo, non credo che per la prima di Campionato col Como riusciremo ad averlo, più avanti vedremo, l'interesse delle aziende c'è, vediamo.

Lo spoiler sulla terza maglia della Lazio

La Lazio non c'entra nulla ovviamente. Ci siamo fatti sentire e avremo delle spiegazioni in merito e qualcuno le fornirà e ci spiegherà cosa è successo, adesso anche basta, qualcuno ne pagherà le conseguenze.

Nella pagina successiva le dichiarazioni di Claudio Lotito sulla questione sponsor nella conferenza stampa per la presentazione del mister Maurizio Sarri