Como-Lazio, restrizioni alla vendita dei biglietti: il comunicato del club
Il club biancoceleste conferma il divieto di vendita per i residenti nel Lazio in tutti i settori dello stadio, eccetto il settore ospiti
In vista del match tra Como e Lazio, valido per la prima giornata di campionato, e in programma domenica 24 agosto alle ore 18:30, arrivano importanti aggiornamenti in merito alla vendita dei biglietti per il pubblico ospite.
La società biancoceleste ha infatti diramato una nota ufficiale dopo aver ricevuto nuove indicazioni dal GOS della Questura di Como.
Il comunicato della società
Come da ulteriori indicazioni del Gos della Questura di Como, la S.S. Lazio comunica che viene confermato il divieto di vendita dei tagliandi per i residenti della Regione Lazio per i settori dello stadio diversi dal settore Ospiti.
Si ricorda, inoltre, che il cambio nominativo sui biglietti acquistati sarà possibile fino a tutta la giornata di sabato. Nella giornata del match tale funzione non sarà più attiva.
Restrizioni per i tifosi laziali residenti della Regione Lazio
La misura limita l'accesso ai tifosi laziali residenti nella Regione Lazio, che potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il settore Ospiti. Non sarà consentito, invece, l'ingresso in altri settori dello stadio.
Inoltre, chi avesse già acquistato il biglietto potrà effettuare il cambio nominativo solo fino a sabato: il giorno della gara questa funzione sarà bloccata.