Como Women-Lazio, svelata la data del recupero: ecco quando si giocherà

Con la scomparsa di Papa Francesco e i conseguenti funerali, in programma sabato 26 aprile, anche la Serie A femminile si ferma. Pochi minuti fa è stato annunciato attraverso un comunicato ufficiale del Como Women la riprogrammazione della sfida contro la Lazio. Per l'ottava giornata della poule salvezza le biancocelesti di mister Grassadonia faranno visita alle lagunari allo stadio Ferruccio di Seregno, la sfida verrà quindi recuperata domenica 27 aprile alle ore 12:30.

Anche la Serie A Femminile, accogliendo l’invito del Presidente del CONI a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile 2025, in segno di rispetto per le esequie del Santo Padre Francesco, osserverà un giorno di lutto.

Como Women comunica quindi che la gara inizialmente in programma sabato 26 aprile alle ore 12:30 presso lo stadio Ferruccio di Seregno verrà posticipata a domenica 27 aprile alle ore 12:30, mantenendo sede e orario originari.

La società informa inoltre che i tagliandi precedentemente acquistati per la partita del 26 aprile saranno considerati validi.