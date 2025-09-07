La rinascita di Nuno Tavares è possibile con Sarri? Ecco come stanno andando le cose

Nuno Tavares con Maurizio Sarri sembra star rinascendo: come riporta TMW, infatti, dopo aver disputato solo due partite di campionato, il giocatore portoghese è stato chiamato dalla nazionale di Roberto Martinez.

Nuno Tavares e il Portogallo

Il calciatore biancoceleste non indossava la maglia del Portogallo da quasi un anno: da novembre del 2024. Ieri, invece, è tornato a farlo, proprio durante la partita della goleada contro l'Armenia.

In realtà, però, Nuno non è stato convocato dal ct portoghese - Roberto Martinez - sin da subito, ma a seguito del ritiro di Dalot a causa di un infortunio. Il perché della scelta di Martinez l'ha spiegato lui stesso, descrivendo Tavares come “L'unico con caratteristiche simili a Nuno Mendes”.

Sarri ha deciso di lavorare su Tavares

Tavares si sta adattando a fare il difensore eterno, ha dei lavori in campo che molto probabilmente ritiene importanti e li fa con grande accelerazione, altre cose sono meno importanti e non accelera allo stesso modo, se accelerasse allo stesso modo in entrambe le fasi diventerebbe un difensore di altissimo livello.

Queste, come riportato da TMW, sono le parole di Sarri su Tavares.

Il mister biancoceleste, infatti, aveva già spiegato che il calciatore portoghese avrebbe dovuto lavorare molto, soprattutto perché ha delle grandi capacità che ancora - per Sarri - non sono state tirate fuori al meglio.

Il Comandante sogna il vero Tavares, quello prima dell'infortunio, capace di servire assist ai suoi compagni di squadra e lo vuole già nella prossima partita di campionato, contro il Saauolo.