Lazio, difesa in allarme: Retegui sfida i biancocelesti

Formazioni in costruzione: Taty dosato, Tavares titolare

La Lazio si prepara alla sfida di Bergamo con qualche certezza e molte valutazioni ancora in corso. Dalle prove tattiche di Formello emerge il ritorno dal 1’ minuto di Tavares, mentre Castellanos, appena recuperato, verrà gestito con cautela: probabile impiego solo negli ultimi 20 minuti. L’argentino ha concluso l’allenamento col gruppo e sarà convocato, ma Baroni non vuole correre rischi in vista dei prossimi impegni, a partire dalla gara di Europa League contro il Bodø e soprattutto il derby. Al centro dell’attacco dovrebbe toccare ancora a Dia, supportato da Dele-Bashiru sulla trequarti, preferito a Pedro. A centrocampo spazio a Vecino accanto a Rovella, con Guendouzi squalificato. In attacco Isaksen resta in dubbio: si è allenato a parte, è in diffida e rischia il derby, ma se darà garanzie sarà confermato. Nessun dubbio invece su Zaccagni.

Difesa sotto pressione: i numeri sono da incubo

Il vero nodo per Baroni riguarda la fase difensiva. Con Patric fuori e gli altri a disposizione, i numeri restano allarmanti: 42 gol subiti in 30 partite, con solo le ultime otto della classifica a far peggio. La Lazio soffre soprattutto dentro l’area – ben 36 reti incassate da lì – e anche Provedel finisce per pagarne le conseguenze, risultando tra i peggiori per rapporto gol subiti/tiri concessi. Solo 5 clean sheet in tutto il campionato. Il pericolo a Bergamo ha un nome e un volto: Retegui, capocannoniere della Serie A, metterà a dura prova una retroguardia fragile. Baroni dovrà scegliere tra Gila, Gigot e Romagnoli per affiancare Lazzari sulla linea difensiva, ma ieri è spuntato anche un nome a sorpresa: Provstgaard, il giovane danese, è stato testato tra i possibili titolari. Un'ipotesi che ha il sapore della pretattica, ma che alimenta curiosità e incertezza. Farlo esordire contro Retegui, però, sembra davvero un azzardo estremo.

La Repubblica