Bologna-Lazio, un biancoceleste diffidato: salta la prossima

Altra brutta notizia per la Lazio, nel corso della gara contro il Bologna, al momento 3-0 a favore dei rossoblù, è stato ammonito un giocatore biancoceleste, già diffidato, che salterà il prossimo match in campionato contro il Torino, in programma lunedì 31 marzo allo Stadio Olimpico di Roma.

Vecino diffidato: out per Torino

Matias Vecino non sarà a disposizione di Baroni per la gara casalinga contro i granata. Con il cartellino giallo ricevuto contro il Bologna, il centrocampista uruguaiano arriva a quota cinque ammonizioni che prevedono l'immediata squalifica per il prossimo turno di Serie A.

Pesante assenza contro il Toro

Al ritorno dagli impegni in Nazionale, i biancocelesti ospiteranno il Torino per il posticipo della 30° giornata di campionato. Recuperato dopo mesi di indisponibilità causa infortunio, Vecino è tornato in campo nella sfida in trasferta contro il Milan dello scorso 2 marzo, il suo ritorno ha dato senza dubbio respiro al centrocampo biancoceleste, costituito dai titolarissimi Rovella e Guendouzi.