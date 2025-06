Calciomercato Lazio, Sarri pazzo per un attaccante spagnolo

Passano i giorni e continua il work in progress in casa Lazio. Al centro di tutto c'è ovviamente il calciomercato. Continui i contatti Lotito-Sarri-Fabiani per decidere come agire sui nomi in entrata e in uscita. C'è un ruolo particolarmente delicato in casa biancoceleste: l'attaccante. Sul tavolo la società ha messo diversi nomi e un lavoro a sei mani tra presidente, allenatore e direttore sportivo.

Questa sera, Alfredo Pedullà, ha rivelato come Maurizio Sarri straveda per un calciatore spagnolo che vorrebbe portare a Formello a tutti i costi. Il nome in questione è quello di Mikel Oyarzabal, attaccante della Real Sociedad.

Il suo profilo

Carta d'identità alla mano mostra come sia un giocatore nel pieno della sua maturità. Il giusto connubio tra esperienza e forma fisica. Mikel Oyarzabal è un classe 1997 ( 28 anni ) che fa delle sue caratteristiche principali, un'ottima tecnica e una spiccata velocità nell'inserirsi negli spazi e nel dribblare l'avversario.

Ricorda per certi aspetti un giocatore che già milita nei biancocelesti ovvero Pedro. Oyarzabal infatti riesce a calciare in modo ottimale sia col piede destro che mancino; è un cecchino dagli undici metri e può agire sia da seconda punta che giocando su entrambe le fasce d'attacco. Sembrerebbe esser il classico pupillo di Sarri da sfruttare anche come falso nove.

Nella stagione appena conclusa con la Real Sociedad ha collezionato ben 53 partite totalizzando 18 reti e 8 assist.

Gli ostacoli per acquistarlo

Partiamo dal fatto che la società biancoceleste ha posto come priorità quella di puntare sui giovani. Davanti abbiamo un 28enne che ha un cartellino alquanto esoso: ben 25 milioni di euro circa. Difficile che la Lazio possa decidere di fare un investimento così importante su un profilo simile, per quanto valido. Altro dettaglio che può mettere i bastoni tra le ruote, il fatto che Oyarzabal abbia il contratto in scadenza nel 2028. Questo pone la società spagnola, proprietaria del cartellino, a non fare il minimo sconto ad un ipotetico acquirente.