Cardone: "Società non in grado di gestire il mercato in modo costruttivo. Sarri…"

Resta tanta amarezza dopo la sconfitta pesante della Lazio contro il Como per 0-3. Il rischio di un campionato anonimo è dietro l'angolo e il tanto agognato aiuto dal mercato non sta arrivando.

Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica ha commentato la situazione di casa Lazio ai microfoni di Radiosei.

Le parole di Giulio Cardone a Radiosei

Non è una società in grado di gestire una sessione invernale di mercato in maniera costruttiva. Si sta facendo ora quello che si doveva fare in estate, ma farlo durante il campionato, con una gara dopo l’altra, ti fa andare incontro a queste situazioni. La Lazio ha perso due riferimenti, con Sarri che fa dell’ordine e della tattica il suo credo: questo crea un cortocircuito, perché si perde l’ordine, l’organizzazione. L’errore estivo ha inquinato la stagione, ne stiamo pagano le conseguenze e mi aspettavo che la squadra ne risentisse.

