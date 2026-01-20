Crisi Lazio all’Olimpico: pioggia di fischi, Sarri e Cataldi gli unici salvi

Fischi per tutti: Sarri e Cataldi restano gli soli a salvarsi. La crisi Lazio non cambia dopo l’intervallo, il Como continua a gestire fino al 3-0 finale. Nuovi fischi Olimpico nel giro di campo per i saluti conclusivi, attenuati da una sfida mai in discussione. Zaccagni e Marusic davanti a tutti per sentire dissenso e malessere. L’ultima affermazione casalinga resta il 23 novembre col Lecce. Dal febbraio 2025 non arrivano due vittorie consecutive in campionato. Dati che raccontano una fase negativa che non è un semplice passaggio, prolungato, evidente, costante, ormai strutturale nel tempo recente della squadra biancoceleste attuale