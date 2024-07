Il Messaggero | Stadio Flaminio, Lotito si prepara alla presentazione del progetto: ecco entro quando sarebbe finito e i suoi costi

L'appuntamento è vicino. La presentazione del progetto della Roma può dare un ulteriore impulso. Dopo «l'incontro positivo» in Campidoglio, a ottobre Lotito ha promesso di presentare un piano di fattibilità per il Flaminio, in particolare per quanto attiene al suo assessorato. Il sogno è avere il via libera per realizzare l'opera entro il 2031, ma vanno considerati tanti ostacoli lungo il percorso. Il progetto verrà analizzato, il vantaggio è che si tratta di uno stadio inserito all’interno di una realtà consolidata da un punto di vista urbanistico. Poi c'è molto altro. A livello di cubatura la zona è satura, Lotito sta studiando varie opzioni per ammortizzare i costi (si parla di 250 milioni) di chi dovesse investire sull'impianto. Edileuropa, azienda di costruzioni presente sulla maglia della Lazio tra il 2007 e il 2010, che sta già collaborando alla realizzazione dell'Academy a Formello, potrebbe avere un ruolo anche nella progettazione e realizzazione del nuovo Flaminio.

IL CAUTO OTTIMISMO

Rimane un cauto ottimismo. Anche il sindaco Roberto Gualtieri è tornato sull'argomento a SkyTg24: «La Lazio ci ha anticipato alcuni elementi che hanno grande qualità, perché con forte attenzione alle caratteristiche originali dello stadio. Ci hanno annunciato la presentazione di un progetto. E positivo che ci sia un interesse da parte della società. Roma possiede questo bellissimo stadio, ma in stato di degrado e abbandono, che quindi richiede un investimento. Il fatto che ci siano soggetti privati che si candidano è positivo».

“Ci sarà un altro tram, oltre al 2, che percorrerà la tratta Piazzale Flaminio-Stadio Flaminio”

L’assessore alla Mobilità del Comune di Roma, Eugenio Patanè, a Radio Sei, ha aggiunto: «Come sapete, abbiamo aperto i cantieri a Piazza Venezia della metro. Fra 10 anni avremo un’infrastruttura che porta 10.000 passeggeri l’ora, proprio a servizio dello stadio. Inoltre ci sarà un altro tram, oltre al 2, che percorrerà la tratta Piazzale Flaminio-Stadio Flaminio». Tanti altri tasselli dovranno però combaciare sino all'ultimo.