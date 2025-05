La S.S. Lazio con Lotito e i rappresentanti del mondo ebraico

Già da tempo la S.S. Lazio, con il suo presidente Claudio Lotito, ha voluto mandare un segnale forte contro l'antisemitismo che serpeggia nel mondo del calcio e soprattutto attorno ai biancocelesti. Il patron laziale ha usato parole nette e incisive prendendo una posizione importante.

Le parole e la posizione di Lotito

"La Lazio è sempre stata indicata come una squadra antisemita, ma ho appena firmato un accordo con la squadra israeliana del Maccabi perchè il calcio è anche inclusione". Queste le parole del presidente della Lazio Claudio Lotito in occasione del convegno Stati Generali dello Sport organizzato da Forza Italia alla Camera dei Deputati.

S.S. Lazio e Maccabi Israel firmano un Memorandum d’Intesa a Roma

Roma, 11 maggio 2025 @Si è svolta questa mattina, presso il Centro Sportivo della SS Lazio, la cerimonia @ufficiale per la firma di un Memorandum d'Intesa che segna l'inizio di una @collaborazione tra la SS Lazio e Maccabi Israel, organizzazione educativa di rilievo @internazionale. @Questo documento storico pone le basi per una partnership fondata sui valori condivisi @dello sport, dell'inclusione sociale e della cooperazione internazionale, con l'obiettivo di @contrastare ogni forma di discriminazione e rafforzare il ruolo del calcio come ponte tra @cultura. @L'iniziativa nasce da un incontro preliminare tenutosi nelle scorse settimane a Tel Aviv, @durante il quale sono state gettate le fondamenta per la firma odierna. La scelta di Roma @quale sede dell'evento testimonia il forte legame tra la Capitale e la comunità israeliana. @La cerimonia si è svolta in un clima di amicizia e rispetto reciproco, alla presenza di @ospiti istituzionali di rilievo come l'Ambasciatore di Israele in Italia, SE Jonathan Peled, @e il Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun, sottolineando il valore @simbolico e istituzionale dell'iniziativa. @Claudio Lotito, Presidente della SS Lazio, ha dichiarato: @"Siamo felici di iniziare questa collaborazione con il Maccabi Israel. Le nostre @organizzazioni condividono una ricca tradizione e una visione educativa e culturale. @Questo Memorandum ci consente di sviluppare sinergie tecniche e sociali e di @promuovere una campagna contro l'odio e ogni forma di discriminazione razziale, nel @pieno rispetto dei valori universali dello sport." @Naor Galili, Vice CEO del Maccabi Israel, ha aggiunto: @"Prima di tutto, preghiamo per i nostri fratelli connazionali in ostaggio. Siamo orgogliosi @di collaborare con un club prestigioso come la Lazio. Questa partnership andrà oltre il @calcio, rafforzando i legami tra le nostre comunità e favorendo un dialogo costruttivo. @Guardiamo con fiducia il futuro nella condivisione dei successi dentro e fuori dal @campo." @Ofer Ben Assa, Consulente Legale del Maccabi Haifa FC, ha affermato: @"Questo accordo dimostra il potere dello sport di unire oltre ogni differenza. Insieme alla @Lazio vogliamo dimostrare che il calcio è molto più di una competizione: è uno strumento straordinario per promuovere tolleranza, rispetto e solidarietà." @Le parti si sono impegnate a tradurre i valori condivisi in azioni concrete nei prossimi

mesi. Tra le iniziative in programma figurano scambi giovanili, eventi sportivi ed

educativi con campagne di sensibilizzazione rivolte ai tifosi e al grande pubblico, con

l’obiettivo di promuovere una cultura dell’inclusione e del rispetto reciproco.