Lotito sul derby: “Non è una sconfitta, l’orario non cambia nulla”

Le dichiarazioni del presidente

In occasione del Premio De Sanctis, Claudio Lotito ha parlato del prossimo derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma domenica 21 settembre. Il numero uno biancoceleste si è soffermato soprattutto sulla variazione di orario, che ha spostato il calcio d’inizio della sfida all’ora di pranzo.

Queste le sue parole: