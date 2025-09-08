Lotito sul derby: “Non è una sconfitta, l’orario non cambia nulla”
Il presidente biancoceleste commenta la scelta di fissare la stracittadina per le 12:30
Claudio Lotito
Le dichiarazioni del presidente
In occasione del Premio De Sanctis, Claudio Lotito ha parlato del prossimo derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma domenica 21 settembre. Il numero uno biancoceleste si è soffermato soprattutto sulla variazione di orario, che ha spostato il calcio d’inizio della sfida all’ora di pranzo.
Queste le sue parole:
Derby alle 12:30? Non c’è nessuna sconfitta. Mi sono state fatte delle considerazioni che trovo razionali, espresse dalle istituzioni preposte e come tali possono essere condivise. Quindi alle 12:30 o alle 15 non cambia nulla“.