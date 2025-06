Lavori in corso alla Lazio, piace Fabbian: Sarri riflette

Prima si sistema, poi si costruisce

A Formello si lavora soprattutto dietro le quinte: il focus al momento è su rinnovi contrattuali e cessioni degli esuberi. Il mercato in entrata resta sospeso, più un’idea che una realtà concreta. Le soluzioni ci sono, anche realizzabili, ma tutto dipenderà da quante e quali partenze avverranno. La società è stata chiara: si interverrà solo dopo alcune cessioni, salvo clamorose offerte in uscita. Sarri, da parte sua, ha ricevuto rassicurazioni dalla dirigenza e ha già fatto sapere di volere una mezzala dinamica e tecnica come priorità.

Difesa da completare, occhi puntati sull’attacco nordico



Per quanto riguarda le fasce difensive, ogni movimento sarà legato alle uscite: nessun nuovo terzino arriverà senza prima una partenza. In mezzo alla difesa, invece, cinque posti risultano al momento occupati. Tre dei giocatori sono già rodati nel sistema di Sarri, mentre Gigot e Provstgaard rappresentano scommesse: il francese è ancora in attesa di riscatto e il club sta valutando le opportunità sul mercato, mentre per il giovane danese si spera in una crescita sotto la guida del tecnico. Nel frattempo, è tornato d’attualità il nome di Ardian Ismajli. Per l’attacco, infine, la Lazio continua a monitorare il mercato scandinavo: tra i profili seguiti c’è Mathias Kvistgaarden, già accostato al club nei mesi scorsi.