Sarri ridisegna la Lazio: come giocherebbe Dia con lui

Un nuovo inizio per Boulaye Dia

La Lazio si prepara ad aprire un nuovo capitolo sotto la guida di Maurizio Sarri, e tra le novità tattiche allo studio c’è anche un possibile cambio di ruolo per Boulaye Dia. Nella stagione appena conclusa, l’ex Salernitana è stato impiegato principalmente come trequartista alle spalle di Castellanos, con alcune apparizioni nel ruolo di esterno offensivo durante le ultime giornate, secondo le intuizioni di Baroni. Ora però, con l’arrivo di Sarri, il destino tattico del senegalese potrebbe prendere una direzione inedita.

Un “falso nueve” alla Sarri

Nel 4-3-3 sarriano, Dia potrebbe essere ripensato come centravanti di manovra, ricoprendo un ruolo simile a quello che fu di Dries Mertens nel Napoli dei record. Senza forzare i paragoni, l’attaccante africano possiede caratteristiche che intrigano il nuovo allenatore: mobilità, tecnica e senso del gol. L’idea è di trasformarlo in un punto di riferimento offensivo che non dia solo profondità, ma partecipi attivamente alla costruzione del gioco. Il tutto in attesa di capire se Castellanos resterà nella Capitale o se sarà un’altra pedina a lasciare spazio al nuovo corso.