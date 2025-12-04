Allegri in conferenza: "Arrabbiati e dispiaciuti, ma nel calcio conta chi vince"

Una sconfitta amara per il Milan di Allegri che cade all'Olimpico di Roma contro la Lazio, e perde il treno della Coppa Italia. Una sfida meno brillante per il Diavolo, rispetto all'ultima vittoria conquistata proprio contro i biancocelesti a San Siro.

Nonostante un primo tempo bloccato, nella seconda frazione di gioco i rossoneri si sono resi più pericolosi, troppo poco però per passare il turno. Ora il Milan, senza competizioni europee, sarà obbligato a concentrarsi esclusivamente sul campionato, dove la corsa allo scudetto si fa sempre più intensa.

Partita molto bloccata. Chi ha fatto goal vinceva, successo sabato. Partita migliore rispetto sabato, ma nel calcio conta chi vince. hanno portato l'episodio dalla loro parte. Arrabbiati e dispiaciuti, ma proseguiamo il cammino.

Cosa è mancato? Come prestazione nel primo tempo si poteva giocare piu veloce tra le linee, ma la Lazio ha difeso molto bene. occasioni nel secondo tempo. leggeri sul calcio d'angolo. Abbiamo concesso tre palle a loro quando eravamo in partita, aspetto su cui migliorare. Chi faceva goal vinceva.

il nostro cammino continua. sapevamo che non fosse semplice venire all'olimpico contro la Lazio.

giocare contro la Lazio è molto difficile, concedono poco. abbiamo avuto l'occasione a Milano, la loro forza è la fase difensiva è difficile creare occasioni: piu occasioni stare che sabato a m9lano. se concedi una palla che potevamo difendere meglio sul calcio d'angolo. quando siamo in controllo perdiamo palle e difendiamo meno bene.