Nandez, niente Roma per l'ex Cagliari: il nuovo club saudita prende in giro i giallorossi - FOTO

Nahitan Nandez ha dato il suo consenso per un trasferimento in Arabia Saudita e la prossima stagione lo vedrà in campo con l'Al-Qadsiah, squadra recentemente promossa nella massima divisione. Nei giorni scorsi, il giocatore nato nel 1995 era stato menzionato anche in relazione alla Roma, ma la sua nuova squadra ha approfittato dell'occasione per scherzare sul proprio account X, affermando che Nandez ha scelto i "veri giallorossi", in un chiaro riferimento giocoso alla squadra dei Friedkin.

Di seguito il post dell'Al-Qadsiah