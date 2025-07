Zaccagni: “Quest’ultima annata non è stata proprio positiva. Voglio fare…”

Manca sempre meno all’inizio dei preparativi della stagione 2025/2026: il 10 luglio Maurizio Sarri verrà presentato ufficialmente in conferenza stampa e, qualche giorno dopo, inizierà il ritiro della Lazio a Formello. Intanto, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni è stato ospite della serata dedicata al Premio Città di Bellaria Igea Marina; ai microfoni di San Marino RTV ha lasciato alcune dichiarazioni.

Mi piace sempre tornare a Bellaria dove sono cresciuto. Proprio qua dietro ho corso i miei primi passi e dato i miei primi calci al pallone. È sempre un piacere per me. A tutti i bambini qui consiglio in primis di divertirsi, e poi cercare di inseguire i propri sogni.