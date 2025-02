Hernanes: "Inter-Lazio? Ecco cosa penso delle due squadre"

Inter-Lazio, le parole del doppio ex Hernanes

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia tra Inter e Lazio, valida per i quarti di finale, Hernanes ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset in qualità di doppio ex. Il "Profeta" ha ripercorso alcune tappe della sua carriera, ricordando il suo periodo in biancoceleste e successivamente in nerazzurro. Tra i momenti più significativi, ha citato la storica vittoria della competizione il 26 maggio, sottolineando con orgoglio:

Quella vittoria mi ha permesso di entrare nella storia

riferendosi al trionfo che ha segnato un'epoca per la Lazio e i suoi tifosi.

Depositphotos

L'analisi della sfida

Guardando al presente, Hernanes ha espresso il suo parere sulle due squadre che si affronteranno a San Siro. Sul gioco espresso dai nerazzurri, ha dichiarato:

Secondo me l’Inter gioca il calcio migliore d’Italia.

Riguardo alla Lazio, invece, ha riconosciuto un percorso non sempre lineare, ma in miglioramento: